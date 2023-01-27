«Арсенал» не продал «Монако» хавбека Локонга за 8 млн евро
«Арсенал» отказался продать «Монако» полузащитника.
Клуб из княжества предлагал 8 миллионов евро за Альбера-Мбойо Локонга, однако лондонцы отказались отпускать 23-летнего бельгийца на таких условиях.
В этом сезоне Локонга провел 14 матчей за «Арсенал» и не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.
В чем логика твоего коммента?
Мог бы изначально выбрать Монако с зарплатой в десять раз меньше.
Но видимо что-то не срослось.
Контракт футболиста и австрийского клуба рассчитан до лета 2027 года. Сумма трансфера составила около 7 миллионов евро
А про австрийских крохоборов что скажете?