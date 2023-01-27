«Арсенал» не продал «Монако» хавбека Локонга за 8 млн евро

« » отказался продать « » полузащитника.

Клуб из княжества предлагал 8 миллионов евро за Альбера-Мбойо Локонга, однако лондонцы отказались отпускать 23-летнего бельгийца на таких условиях.

В этом сезоне Локонга провел 14 матчей за «Арсенал» и не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.