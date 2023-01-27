«Арсенал» не продал «Монако» хавбека Локонга за 8 млн евро

Теги Монако премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Альбер-Мбойо Локонга Футбол

«Арсенал» отказался продать «Монако» полузащитника.

Клуб из княжества предлагал 8 миллионов евро за Альбера-Мбойо Локонга, однако лондонцы отказались отпускать 23-летнего бельгийца на таких условиях.

В этом сезоне Локонга провел 14 матчей за «Арсенал» и не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.

17 комментариев

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Jazzzz
Ответ vaslover
Не потянул на уровне Арсенала. В следующем сезоне надеюсь подтянут из аренды Чарли Патино, уж точно не будет хуже не заигравшего в АПЛ Локонги. Впрочем, допускаю что попытаются в первую очередь подписать Райса.
Локонга - опорник. Патино - восьмерка, АПЗ.
В чем логика твоего коммента?
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Kalahun
Ответ vaslover
Не потянул на уровне Арсенала. В следующем сезоне надеюсь подтянут из аренды Чарли Патино, уж точно не будет хуже не заигравшего в АПЛ Локонги. Впрочем, допускаю что попытаются в первую очередь подписать Райса.
блин, недавно как раз хотел глянуть нарезки как там Патино, забыл. спс, напомнил )
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Адепт Суперлиги
Ответ pack25
Ред Булл Зальцбург» объявил о трансфере 18-летнего хавбека «Маккаби» из Тель-Авива Оскара Глоха. Контракт футболиста и австрийского клуба рассчитан до лета 2027 года. Сумма трансфера составила около 7 миллионов евро А про австрийских крохоборов что скажете?
7 млн, вы серьезно? это отрыжка для апл-мешков, а для Австрии очень серьезные деньги с прицелом на будущее.
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Адепт Суперлиги
Ответ Марк Вайс
Как раз таки из английских клубов деньги и выкачивают. Как только английская команда выходит на рынок им за редким исключением выкатывают оверпрайс. Они не меценаты, чтобы покупать за дорого и отдавать за дешево. Смысл им продавать за 8 игрока, купленного за 15?
В том и суть, что они раздувают рынок, за что и должны нести справедливое наказание шекелями. Из-за этого раздувания страдают футболисты прежде всего, которые вынуждены гонять по арендам каждый сезон, либо вообще тухнуть на банке в так называемом гранде.
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Under
Ответ Адепт Суперлиги
сумма очень даже неплохая, как для нормального мира. Но для апловских крахоборов, конечно, это копейки. В итоге от этого будут страдать футболисты, как этот Локонга, который просто не будет получать игровое время, развиваться и в итоге уйдёт бесплатно в какой-нибудь Портсмут через несколько лет.
Никто не заставлял его идти в Арсенал.
Мог бы изначально выбрать Монако с зарплатой в десять раз меньше.
Но видимо что-то не срослось.
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pack25
Ответ Адепт Суперлиги
сумма очень даже неплохая, как для нормального мира. Но для апловских крахоборов, конечно, это копейки. В итоге от этого будут страдать футболисты, как этот Локонга, который просто не будет получать игровое время, развиваться и в итоге уйдёт бесплатно в какой-нибудь Портсмут через несколько лет.
Ред Булл Зальцбург» объявил о трансфере 18-летнего хавбека «Маккаби» из Тель-Авива Оскара Глоха.

Контракт футболиста и австрийского клуба рассчитан до лета 2027 года. Сумма трансфера составила около 7 миллионов евро

А про австрийских крохоборов что скажете?
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Сергей Вячеславович
Ответ Alan Dutch
Зря, Локонга и Эль-Ненни самые слабые звенья нынешнего Арсенала даже для подмены, нужно уже сейчас менять Локонга на более сильного полузащитника, а летом такая же схема с Эль-Ненни, Парти и Джаке уже сейчас нужны конкурентоспособные сменщики, потому что обоим уже под 30, если купят двух сильных полузащитников, Арсенал реально может стать грозной силой надолго
Летом будет грандиозная закупка , если Челси не вмешаеться ))))
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Alan Dutch
Зря, Локонга и Эль-Ненни самые слабые звенья нынешнего Арсенала даже для подмены, нужно уже сейчас менять Локонга на более сильного полузащитника, а летом такая же схема с Эль-Ненни, Парти и Джаке уже сейчас нужны конкурентоспособные сменщики, потому что обоим уже под 30, если купят двух сильных полузащитников, Арсенал реально может стать грозной силой надолго
+4
0
+4
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Марк Вайс
Ответ Адепт Суперлиги
сумма очень даже неплохая, как для нормального мира. Но для апловских крахоборов, конечно, это копейки. В итоге от этого будут страдать футболисты, как этот Локонга, который просто не будет получать игровое время, развиваться и в итоге уйдёт бесплатно в какой-нибудь Портсмут через несколько лет.
Как раз таки из английских клубов деньги и выкачивают. Как только английская команда выходит на рынок им за редким исключением выкатывают оверпрайс. Они не меценаты, чтобы покупать за дорого и отдавать за дешево. Смысл им продавать за 8 игрока, купленного за 15?
+3
0
+3
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Адепт Суперлиги
Ответ Wekil Halylow
У него контракт до 2026 +1 год его летам отдадут в аренду и посмотрит что получится
чуваку 23 года, а его по арендам пихаете)
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-5
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Wekil Halylow
Ответ Адепт Суперлиги
сумма очень даже неплохая, как для нормального мира. Но для апловских крахоборов, конечно, это копейки. В итоге от этого будут страдать футболисты, как этот Локонга, который просто не будет получать игровое время, развиваться и в итоге уйдёт бесплатно в какой-нибудь Портсмут через несколько лет.
У него контракт до 2026 +1 год его летам отдадут в аренду и посмотрит что получится
+2
-1
+1
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vaslover
Не потянул на уровне Арсенала. В следующем сезоне надеюсь подтянут из аренды Чарли Патино, уж точно не будет хуже не заигравшего в АПЛ Локонги. Впрочем, допускаю что попытаются в первую очередь подписать Райса.
+7
0
+7
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Wekil Halylow
Ответ pack25
Сумма, конечно, смешная, в свете последних трансферов))
В АПЛ цени начинаются с 20 миллон £
+1
0
+1
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Адепт Суперлиги
Ответ pack25
Сумма, конечно, смешная, в свете последних трансферов))
Комментарий скрыт
+4
-13
-9
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Микель Венгер
вот серьёзно говорю, без шуток, когда прочитал заржал как ненормальный.
+4
-1
+3
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pack25
Сумма, конечно, смешная, в свете последних трансферов))
+28
0
+28
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Paulint
Такая корова самим нужна (с) 😂
+6
0
+6
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