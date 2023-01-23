Во сколько играют Марсель – Монако, Лига 1 Франция, 28 января, время начала матча
В субботу, 28 января, сыграют Марсель и Монако в 20 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.
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- Игра пройдет на стадионе «Оранж Велодром».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости
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