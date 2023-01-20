Зарплата Зоммера в «Баварии» – 5 млн евро в год

Теги Бавария бундеслига Германия Ян Зоммер деньги Футбол

Стало известно, сколько вратарь Ян Зоммер будет зарабатывать в «Баварии».

По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, зарплата 34-летнего голкипера в мюнхенском клубе составит 5 млн евро в год.

Вчера «Бавария» объявила о переходе Зоммера из гладбахской «Боруссии», за него заплатят 8+1,5 млн евро. Выплата бонусов зависит от побед «Баварии» в Бундеслиге, Лиге чемпионов и Кубке Германии. Контракт рассчитан до июня 2025 года.

На решение подписать Зоммера повлияла травма Мануэля Нойера, из-за которой он не сможет сыграть до конца текущего сезона.

«Бавария» купила Зоммера. Это хорошая срочная замена Нойеру

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Григорьев
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Несмотря на возраст отдали за вратаря такого уровня сущие копейки. Видимо этим самым клуб проявил уважение к Зоммеру и поблагодарил за годы выступления
У него контракт до лета
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Garikus89
Ему же больше 30 лет, какой еще контракт до лета 2025, еще и с такой зарплатой? Или на вратарей не работает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shikari
Ответ corazón blanco
Достойная зарплата, явно больше, чем в Боруссии, тем более его же берут, как дублера Нойера, хотя я не удивлюсь, если он выиграет конкуренцию, ведь не известно сможет ли Мануэль в таком возрасте после такой тяжёлой травме вернутся на свой прежний уровень.
его берут не как дублера, а чтобы заткнуть дыру и не провалить сезон. Рассматривали его и Траппа, и, я думаю, в таком случае, ряд условий диктовала не Бавария, а игрок - срок контракта, ЗП.
Было бы желание Баварии они бы его на 1+1 подписали, летом бы посмотрели, что с Нойером и приняли решение - а) Нойер вернулся, Зоммер не нужен
б) Нойер не вернулся, но вернется, Зоммер нужен в) Нойер не вернулся, покупают нового вратаря, вопрос к Зоммеру готов ли он бороться за место в составе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ALMANAC
Ответ сушеный абрикос
больше чем у Зобнина. возмущает
Как у Кокорина в Динамо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
abdulakushev@yandex.ru
Несмотря на возраст отдали за вратаря такого уровня сущие копейки. Видимо этим самым клуб проявил уважение к Зоммеру и поблагодарил за годы выступления
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
Вроде ж Бавария не подписывает контракты больше чем на год
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За Валенсию с 1999
А можно было перейти в Челси и выбить 15 лямов
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ключников
Ответ сушеный абрикос
больше чем у Зобнина. возмущает
Ваш комментарий забавляет)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ответ Джелил Гарлыев
Мало
Достойная зарплата, явно больше, чем в Боруссии, тем более его же берут, как дублера Нойера, хотя я не удивлюсь, если он выиграет конкуренцию, ведь не известно сможет ли Мануэль в таком возрасте после такой тяжёлой травме вернутся на свой прежний уровень.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джелил Гарлыев
Мало
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
сушеный абрикос
больше чем у Зобнина.
возмущает
+29
-2
+27
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий