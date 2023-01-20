Зарплата Зоммера в «Баварии» – 5 млн евро в год
Стало известно, сколько вратарь Ян Зоммер будет зарабатывать в «Баварии».
По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, зарплата 34-летнего голкипера в мюнхенском клубе составит 5 млн евро в год.
Вчера «Бавария» объявила о переходе Зоммера из гладбахской «Боруссии», за него заплатят 8+1,5 млн евро. Выплата бонусов зависит от побед «Баварии» в Бундеслиге, Лиге чемпионов и Кубке Германии. Контракт рассчитан до июня 2025 года.
На решение подписать Зоммера повлияла травма Мануэля Нойера, из-за которой он не сможет сыграть до конца текущего сезона.
Было бы желание Баварии они бы его на 1+1 подписали, летом бы посмотрели, что с Нойером и приняли решение - а) Нойер вернулся, Зоммер не нужен
б) Нойер не вернулся, но вернется, Зоммер нужен в) Нойер не вернулся, покупают нового вратаря, вопрос к Зоммеру готов ли он бороться за место в составе
возмущает