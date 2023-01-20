Зарплата Зоммера в «Баварии» – 5 млн евро в год

Стало известно, сколько вратарь будет зарабатывать в «Баварии».

По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, зарплата 34-летнего голкипера в мюнхенском клубе составит 5 млн евро в год.

Вчера « » объявила о переходе Зоммера из гладбахской «Боруссии», за него заплатят 8+1,5 млн евро. Выплата бонусов зависит от побед «Баварии» в Бундеслиге, Лиге чемпионов и Кубке Германии. Контракт рассчитан до июня 2025 года.

На решение подписать Зоммера повлияла травма Мануэля Нойера, из-за которой он не сможет сыграть до конца текущего сезона.

«Бавария» купила Зоммера. Это хорошая срочная замена Нойеру