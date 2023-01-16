Защитник «Монако» Дисаси: «Мы очень близки к тройке лидеров. Нужно сохранить настрой»

Теги Монако лига 1 Франция Аяччо Аксель Дисаси Футбол

Защитник «Монако» Аксель Дисаси оценил разгром «Аяччо» (7:1) в Лиге 1.

«Мы знали, что «Аяччо» будет плотно играть в защите и действовать компактно, поэтому было важно найти способ взломать их оборону. Быстрый гол упростил нам жизнь, а затем мы смогли развить свою игру. Нам удалось показать много интересного в атаке, в конечном итоге наша команда добилась убедительной победы.

В этом году, несмотря на то, что мы время от времени испытывали определенные сложности, нам удается сразу же возвращаться на победную тропу после неудач. Нужно сохранить такой настрой, потому что он будет полезен для команды во второй половине сезона.

Мы очень близки к тому, чтобы войти в тройку лидеров. Впереди еще много матчей, но мы цепляемся за первые места в таблице. Никто бы не поставил на то, что в прошлом сезоне мы финишируем на третьем месте. Очень важно оставаться в числе лидеров, чтобы иметь возможность выйти вперед, когда представится возможность», – сказал Дисаси.

После 19 туров монегаски занимают в таблице 4-е место.

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1 комментарий

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Арсений Элин
Монако перестал мучиться как с ковачем,приятно смотреть игру!)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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