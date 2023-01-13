Ле Таллек и Султонов покинули «Торпедо»

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Контракт с 32-летним Ле Таллеком расторгнут по обоюдному согласию. В этом сезоне он отдал ассист в 11 матчах за московский клуб во всех турнирах.

С 30-летним Султоновым также расторгли договор по обоюдному согласию. У него один результативный пас в 12 играх за «Торпедо».

На счету «Торпедо» 6 очков в 17 матчах Мир , клуб идет на последнем месте в турнирной таблице.