Ле Таллек и Султонов покинули «Торпедо»

Теги премьер-лига Россия трансферы Торпедо Дамьен Ле Таллек Мухаммад Султонов Футбол

«Торпедо» объявило об уходе полузащитников Дамьена Ле Таллека и Мухаммада Султонова.

Контракт с 32-летним Ле Таллеком расторгнут по обоюдному согласию. В этом сезоне он отдал ассист в 11 матчах за московский клуб во всех турнирах.

С 30-летним Султоновым также расторгли договор по обоюдному согласию. У него один результативный пас в 12 играх за «Торпедо».

На счету «Торпедо» 6 очков в 17 матчах Мир РПЛ, клуб идет на последнем месте в турнирной таблице.

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6 комментариев

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romanisti89
Слава богу, француз на коленях бегал, как будто скоро помирать, Султонов вообще забил на игру после выхода из ФНЛ
+1
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+1
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Franc.uz
Ответ MATRiX
Имя не надо коверкать
И тем более такое!
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0
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Усатый КозлоБык ©
Ответ MATRiX
Имя не надо коверкать
Его так все называют! Даже бывшая 😂
+1
-1
0
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MATRiX
Ответ s58
Жаль, что Муха так и не заиграл. В ФНЛ феерил достойно. Спасибо за игру и удачи в дальнейшей карьере)
Имя не надо коверкать
0
-3
-3
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Макс Кошевой
Султонов был одним из лидеров команды в фнл, в рпл, к сожалению, не потянул. Жаль, но спасибо ему за всё!
+8
0
+8
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s58
Жаль, что Муха так и не заиграл. В ФНЛ феерил достойно. Спасибо за игру и удачи в дальнейшей карьере)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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