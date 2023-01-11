FA расследует подозрительные ставки на желтую защитника «Оксфорда» Брауна в матче с «Арсеналом». Фанаты «канониров» хвастались, что выиграли сотни фунтов
Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование матча «Оксфорд» – «Арсенал».
Лондонская команда обыграла «Оксфорд» на стадии 1/32 финала Кубка Англии (3:0). Как сообщает Daily Mail, FA располагает данными о подозрительных ставках перед матчем, среди которых смс-сообщения о том, что защитник «Оксфорда» Киарон Браун получит желтую карточку.
В одном из сообщений, как предполагается, показан лист букмекерской конторы со ставкой 200 фунтов на то, что Браун получит желтую карточку. Коэффициент на это был 8 к 1.
24-летний защитник действительно получил предупреждение на 59-й минуте игры за фол на Букайо Сака. Очевидцы рассказали источнику, что видели, как несколько болельщиков «Арсенала» праздновали желтую карточку Брауна, хвастаясь, что выиграли сотни фунтов.
«Оксфорд» прокомментировал начатое расследование.
«Оксфорд Юнайтед» может подтвердить, что им стало известно об инциденте с подозрительными ставками во время игры Кубка Англии против «Арсенала» в понедельник вечером.
Клуб будет полностью сотрудничать с любым расследованием, и пока оно продолжается, мы не можем дать никаких комментариев», – передает заявление клуба Sky Sports.
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