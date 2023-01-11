FA расследует подозрительные ставки на желтую защитника «Оксфорда» Брауна в матче с «Арсеналом». Фанаты «канониров» хвастались, что выиграли сотни фунтов

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование матча «Оксфорд» – « ».

Лондонская команда обыграла «Оксфорд» на стадии 1/32 финала Кубка Англии (3:0). Как сообщает Daily Mail, FA располагает данными о подозрительных ставках перед матчем, среди которых смс-сообщения о том, что защитник «Оксфорда» получит желтую карточку.

В одном из сообщений, как предполагается, показан лист букмекерской конторы со ставкой 200 фунтов на то, что Браун получит желтую карточку. Коэффициент на это был 8 к 1.

24-летний защитник действительно получил предупреждение на 59-й минуте игры за фол на Букайо Сака. Очевидцы рассказали источнику, что видели, как несколько болельщиков «Арсенала» праздновали желтую карточку Брауна, хвастаясь, что выиграли сотни фунтов.

«Оксфорд» прокомментировал начатое расследование.

« » может подтвердить, что им стало известно об инциденте с подозрительными ставками во время игры Кубка Англии против «Арсенала» в понедельник вечером.

Клуб будет полностью сотрудничать с любым расследованием, и пока оно продолжается, мы не можем дать никаких комментариев», – передает заявление клуба Sky Sports.