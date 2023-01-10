Дешам об уходе Льориса из сборной: «Уго всегда ставил команду на первое место. Для меня было честью тренировать его»

прокомментировал уход из сборной Франции.

«Уго решил уйти на пике. Он рассказал мне о своем решении несколько дней назад. Как и все мы, я должен уважать его, даже если он все еще занимал важное место в нашей команде, что он продемонстрировал на чемпионате мира в Катаре. Великий игрок сборной Франции прощается с нами, и я хочу отдать должное его выдающейся карьере.

Помимо всех рекордов, которые он побил благодаря таланту и профессионализму, помимо важной роли, которую он сыграл в наших самых красивых победах, Уго – прекрасный человек. Он был капитаном команды, когда я стал тренером в 2012 году – я сохранил повязку у него, и мне ни разу не пришлось пожалеть об этом, совсем наоборот.

Уго всегда был обращен к коллективу, ставил его на первое место, иногда даже в ущерб себе. Для меня было удовольствием и честью быть его тренером. Я желаю каждому тренеру иметь в своей команде таких игроков, как он. Выражаю Уго все свое уважение и благодарность и желаю ему счастья. Огромное тебе спасибо, Уго, за то, как хорошо ты представлял свою страну», – сказал главный тренер сборной Франции.

Льорис выступал за национальную команду с 2008 года и провел 145 матчей, в 121 из них выйдя с капитанской повязкой. На ЧМ-2022 он побил рекорд по количеству матчей за сборную .