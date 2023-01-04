Умер совладелец «Вест Хэма» Голд. Ему было 86 лет
Скончался совладелец «Вест Хэма» Дэвид Голд.
Английский клуб объявил, что сегодня утром бизнесмен ушел из жизни после непродолжительной болезни. Ему было 86 лет.
В 2010 году Голд и его бизнес-партнер Дэвид Салливан приобрели контрольный пакет акций «Вест Хэма». В ноябре 2021 года 27% акций были проданы чешской инвестиционной группе1890s holdings a.s. Сообщалось, что сделка будет включать в себя возможность приобретения чехами остальной доли акций.
Голд болел за «Вест Хэм» с детства. Он выступал в юношеской и молодежной командах «молотобойцев».
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