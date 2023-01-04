Умер совладелец «Вест Хэма» Голд. Ему было 86 лет

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия бизнес Дэвид Голд Футбол

Скончался совладелец «Вест Хэма» Дэвид Голд. 

Английский клуб объявил, что сегодня утром бизнесмен ушел из жизни после непродолжительной болезни. Ему было 86 лет.

В 2010 году Голд и его бизнес-партнер Дэвид Салливан приобрели контрольный пакет акций «Вест Хэма». В ноябре 2021 года 27% акций были проданы чешской инвестиционной группе1890s holdings a.s. Сообщалось, что сделка будет включать в себя возможность приобретения чехами остальной доли акций. 

Голд болел за «Вест Хэм» с детства. Он выступал в юношеской и молодежной командах «молотобойцев». 

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3 комментария

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Сергей Батурин
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Ну умер и умер.
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Lindeman
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Жаль этого добряка
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граф Якунин
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Человек-тайна.
Человек-туман.
Человек-загадка.
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