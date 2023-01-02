Представлен новый логотип сборной Италии

Итальянская федерация футбола представила новый логотип сборной Италии.

Также для сборной была разработана музыкальная айдентика.

«Мы готовы к будущему. Сегодня мы представляем новый имидж сборной Италии – с новой эмблемой и особой звуковой айдентикой, реализованной впервые в истории.

Мы вступаем в новое измерение, но всегда с желанием и гордостью вызывать необыкновенные эмоции у всех поклонников.

Те же эмоции, которые помогли создать новую эмблему, которая будет на футболках, обновляя славную традицию, и которые вдохновили на совершенно новый звуковой логотип и песню Azzurri», – заявил президент Итальянская федерация футбола Габриэле Гравина.

Фото: figs.it

Ранее логотип сборной Италии выглядел так:

Фото: Wikipedia

В ближайшее время планируется официально представить новую форму сборной Италии, разработанную совместно с Adidas.