Представлен новый логотип сборной Италии

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Итальянская федерация футбола представила новый логотип сборной Италии.

Также для сборной была разработана музыкальная айдентика.

«Мы готовы к будущему. Сегодня мы представляем новый имидж сборной Италии – с новой эмблемой и особой звуковой айдентикой, реализованной впервые в истории.

Мы вступаем в новое измерение, но всегда с желанием и гордостью вызывать необыкновенные эмоции у всех поклонников.

Те же эмоции, которые помогли создать новую эмблему, которая будет на футболках, обновляя славную традицию, и которые вдохновили на совершенно новый звуковой логотип и песню Azzurri», – заявил президент Итальянская федерация футбола Габриэле Гравина.

Фото: figs.it

Ранее логотип сборной Италии выглядел так:

Фото: Wikipedia

В ближайшее время планируется официально представить новую форму сборной Италии, разработанную совместно с Adidas.

14 комментариев

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h9zbx6jdsd
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Щас все будут говорить, что новый хуже. Потом через время примут и начнут восхищаться. Классика
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lightrip
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Не считая формы щита, стало лучше
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lovec23
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Вот зачем все эти смену логотипов у клубов и сборных . Я сторонник того ,что бы они вообще не менялись . Когда я был маленьким и смотрел игру иностранных команд , даже лого спонсоров воспринимал , как часть формы . Даже сейчас , когда я вижу старую форму реала , Ливерпуля или Милана и других накатывает волна настольгии
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Dr.Gebbelsss
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ну с новым логотипом точно на след ЧМ попадут)
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S H A R K
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Стал проще и скучнее...

Кстати, где лого Аргентины с тремя звёздами?
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Сергей Стес
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Старый логотип на синем фоне с золотыми звёздами намного лучше, не зря ведь Squadra Azzurra.
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Bianconeri```
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Задолбали со своим минимализмом.. Сначала клубы, теперь и сборная. Бе ((
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Artemy Mitko
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Логотип меняют чаще, чем на ЧМ отбираются
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Никита Никулин
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Решили каждый год менять. Вдруг это поможет пройти в финальную стадию международных турниров
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Nesportik FellGood
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Видимо,в итальянской федерации подумали,что если поменять логотип,то у них попрет результат
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Arshava-sheva
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Как по мне логотип стал хуже
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Dmitriy6354
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Старый лучше. Чисто моё мнение.
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ARTUR 777
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Норм
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qdr1k
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очень красивый логотип
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