Представлен новый логотип сборной Италии
Итальянская федерация футбола представила новый логотип сборной Италии.
Также для сборной была разработана музыкальная айдентика.
«Мы готовы к будущему. Сегодня мы представляем новый имидж сборной Италии – с новой эмблемой и особой звуковой айдентикой, реализованной впервые в истории.
Мы вступаем в новое измерение, но всегда с желанием и гордостью вызывать необыкновенные эмоции у всех поклонников.
Те же эмоции, которые помогли создать новую эмблему, которая будет на футболках, обновляя славную традицию, и которые вдохновили на совершенно новый звуковой логотип и песню Azzurri», – заявил президент Итальянская федерация футбола Габриэле Гравина.
Фото: figs.it
Ранее логотип сборной Италии выглядел так:
Фото: Wikipedia
В ближайшее время планируется официально представить новую форму сборной Италии, разработанную совместно с Adidas.
Кстати, где лого Аргентины с тремя звёздами?