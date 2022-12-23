Канунников о будущем: «Физически еще могу несколько лет бегать. Останавливает боязнь снова ощутить травму»

оценил вероятность возобновления карьеры.

Последний раз экс-игрок « » выходил на поле в апреле 2021 года.

– После окончания контракта с «Крыльями» этим летом на тебя выходили другие команды?

— Я даже сам не проявлял никакой заинтересованности, активности. В марте, когда я только восстановился, вернулся в общую группу и находился в заявке на первую игру после возобновления чемпионата, почувствовал снова боль в колене. Понял для себя, что это до конца сезона.

Прежде, бывало, когда какие-то травмы происходили, я говорил сам себе: «Сколько ты будешь еще меня мучить, проверять на прочность? Еще месяц-два — окей». То есть раньше я был уверен, что меня ничего морально не сломает.

Тут же у меня будто свет выключился, когда я почувствовал, что болит колено. Понял, что до конца сезона не восстановлюсь и хочу сделать паузу, будто руки опустились. Позже контракт закончился, а затем ни на меня не выходили клубы, ни я не проявлял активности, чтобы найти команду.

— При этом ты подчеркиваешь, что не завершил карьеру и не хочешь этого объявлять. Где-то в душе еще есть надежда, что еще выйдешь на поле?

— Возраст мы сейчас не берем. Физически я еще могу несколько лет бегать. Меня останавливает боязнь снова ощутить травму. Нога по-прежнему беспокоит, побаливает, хотя я здесь [в Дубае] играю в футбол. Я не хочу кого-то подводить. Прийти-то можно в какой-то коллектив, подписать контракт. Но будешь ли ты полезен и будешь ли получать удовольствие от этого?

Возможно, я проснусь завтра или через месяц, побегу и после этого не буду чувствовать никакой боли, дискомфорта. Тогда дам себе время, найду хороших индивидуальных тренеров и восстановлю кондиции. Дай бог, смогу вернуться. Почему нет? Я себя не закапываю, не говорю «нет» карьере футболиста. Допускаю, что в будущем возможно абсолютно всякое.

Очень много примеров, когда после длительных тяжелых травм людей списывали со счетов, забывали их имена. Потом они возвращались и становились чемпионами, даже мировыми.

Я не причисляю себя к тем же людям. Однако себе в голове даю шанс, что такое может произойти и я смогу вернуться. Поэтому и не говорю о завершении карьеры. Мне 31 год всего, для меня это слишком мало, – сказал Канунников.