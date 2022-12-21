«Ювентус» готов продать Рабьо зимой и рассмотрит предложения от 10-15 млн евро

Полузащитник Адриен Рабьо может покинуть « » в январе.

Как передает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, туринцы хотели бы продать футболиста, чтобы не терять без компенсации по истечении срока действия его контракта.

«Бьянконери» готовы выслушать любые предложения на сумму 10-15 млн евро и выше.

В текущем сезоне Рабьо провел 11 матчей в Серии А и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Ньюкасл» может подписать Рабьо зимой. «Арсеналу» и «Челси» также интересен футболист

«Барсе» предложили бесплатно подписать Рабьо летом. У хавбека есть предложения из АПЛ