Бекхэм выложил фото с Симеоне после чемпионства Аргентины: «Поздравляю, друг мой». Диего ответил: «Всегда приятно увидеться с тобой»

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Дэвид Бекхэм сфотографировался с Диего Симеоне на ЧМ-2022.

Экс-хавбек сборной Англии встретился с бывшим опорником Аргентины на финале чемпионата мира в Катаре, выигранном южноамериканцами у Франции. Нынешний главный тренер «Атлетико» был в футболке аргентинцев.

«Поздравляю, друг мой», – написал Бекхэм, выложив совместный снимок.

«Всегда приятно с тобой увидеться», – ответил ему Симеоне.

Изображение: инстаграм Диего Симеоне

В матче 1/8 финала ЧМ-1998 между сборными Англии и Аргентины Бекхэм был удален на 47-й минуте игры за то, что после остановки игры ударил ногой свалившего его на газон Симеоне. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 2:2. В серии пенальти победу одержала Аргентина (4:3).

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