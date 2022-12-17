Донсков о зарплатах в низших лигах России: «МРОТ – такие зарплаты в командах есть. Без премий и дополнительных выплат»
Иван Донсков ответил на вопрос о минимальной зарплате в футбольных клубах низших лиг России.
«Если говорить о минимальной зарплате, то это МРОТ. Такие зарплаты в командах есть. Без премий и дополнительных выплат.
Есть и хорошие зарплаты, для низших лиг – это 200 000-300 000 рублей. Такие зарплаты могут позволить себе клубы с хорошим финансированием.
Они могут быть и в середине турнирной таблицы, и лидером лиги», – сказал бывший футболист «Иртыша», ростовского СКА и «Чайки»
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии