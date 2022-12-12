Первый тренер Головина получил 140 тысяч рублей после перехода хавбека в «Монако»

В онлайн-кинотеатре PREMIER вышла 3-я серия сериала «Здесь был Палыч». Главными героями стали отец Антоний из Омска и Александр Плясунов – первый тренер Александра Головина. Тренер из Калтана рассказал Юрию Семину, сколько денег он получил за переход футболиста в «Монако».

– Александр Головин проделал большой путь в местных футбольных школах, а затем его продают в ЦСКА, потом – в «Монако» за 30 млн евро. Деньги за трансфер получили все: агенты, клуб. А первый тренер получает что-то в этой ситуации? И получил или нет?

– Я считаю, что должен.

– Ну звучит так, как будто бы не дали.

– Да, я считаю что не дали.

– Дали мало?

– Конечно.

– Сколько?

– 140 тысяч рублей разово.

Александр Головин перешел из ЦСКА в «Монако» в 2018 году.

Посмотреть 3-ю серию полностью можно бесплатно в онлайн-кинотеатре PREMIER.

«Здесь был Палыч» – документальный проект, в котором Юрий Павлович Семин и журналист Александр Аксенов отправляются в путешествие, чтобы разобраться, почему в России так любят футбол, хотя с ним вечно что-то не так, и показать, что на самом деле все проблемы решаемы.