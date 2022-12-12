Первый тренер Головина получил 140 тысяч рублей после перехода хавбека в «Монако»
В онлайн-кинотеатре PREMIER вышла 3-я серия сериала «Здесь был Палыч». Главными героями стали отец Антоний из Омска и Александр Плясунов – первый тренер Александра Головина. Тренер из Калтана рассказал Юрию Семину, сколько денег он получил за переход футболиста в «Монако».
– Александр Головин проделал большой путь в местных футбольных школах, а затем его продают в ЦСКА, потом – в «Монако» за 30 млн евро. Деньги за трансфер получили все: агенты, клуб. А первый тренер получает что-то в этой ситуации? И получил или нет?
– Я считаю, что должен.
– Ну звучит так, как будто бы не дали.
– Да, я считаю что не дали.
– Дали мало?
– Конечно.
– Сколько?
– 140 тысяч рублей разово.
Александр Головин перешел из ЦСКА в «Монако» в 2018 году.
Посмотреть 3-ю серию полностью можно бесплатно в онлайн-кинотеатре PREMIER.
«Здесь был Палыч» – документальный проект, в котором Юрий Павлович Семин и журналист Александр Аксенов отправляются в путешествие, чтобы разобраться, почему в России так любят футбол, хотя с ним вечно что-то не так, и показать, что на самом деле все проблемы решаемы.
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