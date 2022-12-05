Япония 4 раза вылетела в 1/8 финала ЧМ в XXI веке. Сборная никогда не выходила в четвертьфинал

повторила свой лучший результат на чемпионатах мира.

В 1/8 финала японцы проиграли (1:1, 1:3 по пенальти) и завершили выступление на турнире.

1/8 финала – лучшее достижение Японии на чемпионатах мира. Команда выходила туда 4 раза, все в XXI веке – в 2002, 2010, 2018 и 2022 годах.

Хорватия – в 1/4 финала ЧМ. Супергерой Ливакович взял три пенальти в серии!

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ