Япония 4 раза вылетела в 1/8 финала ЧМ в XXI веке. Сборная никогда не выходила в четвертьфинал
Сборная Японии повторила свой лучший результат на чемпионатах мира.
В 1/8 финала ЧМ-2022 японцы проиграли Хорватии (1:1, 1:3 по пенальти) и завершили выступление на турнире.
1/8 финала – лучшее достижение Японии на чемпионатах мира. Команда выходила туда 4 раза, все в XXI веке – в 2002, 2010, 2018 и 2022 годах.
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