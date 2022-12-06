Вратарь США Тернер о ЧМ-2022: «Мы поверили, что можем соперничать с элитными командами мирового футбола»

Вратарь сборной США Мэтт Тернер оценил игру команды на .

Американцы проиграли сборной Нидерландов в 1/8 финала со счетом 1:3.

«Это расстраивает, мы определенно чувствуем, что внесли свой вклад, но нужно отдавать должное там, где это необходимо.

У них [Нидерландов] есть несколько отличных игроков, и они заставили нас заплатить за наши маленькие ошибки.

Я думаю, мы многое приобрели. Веру в то, что мы можем соперничать с некоторыми элитными командами мирового футбола.

В целом, мы гордимся тем, что показали. Мы также разочарованы, но это тоже хорошее чувство – разочарование. То, чего мы достигли, было недостаточно», – заявил голкипер .

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