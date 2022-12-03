Маурисио Почеттино: «Месси – лучший в мире и всегда будет решать исход матчей. Он лидер Аргентины, все это поняли»
Маурисио Почеттино считает Лионеля Месси лучшим игроком мира.
– Месси [на ЧМ-2022] в порядке?
– Месси всегда будет решать исход матчей. Он лучший игрок мира. Пока он делает разницу, он будет играть.
Мы видели, какую роль он может сыграть в сборной на чемпионате мира. Он лидер команды, все это поняли, – сказал бывший тренер «ПСЖ».
Сегодня – 1000-й матч в карьере Месси. Лео забивает как в 22 и проводит самый результативный ЧМ в карьере
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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