Маурисио Почеттино: «Месси – лучший в мире и всегда будет решать исход матчей. Он лидер Аргентины, все это поняли»

считает лучшим игроком мира.

– Месси [на ] в порядке?

– Месси всегда будет решать исход матчей. Он лучший игрок мира. Пока он делает разницу, он будет играть.

Мы видели, какую роль он может сыграть в сборной на чемпионате мира. Он лидер команды, все это поняли, – сказал бывший тренер .

Сегодня – 1000-й матч в карьере Месси. Лео забивает как в 22 и проводит самый результативный ЧМ в карьере

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ