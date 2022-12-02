Гана — Уругвай — 0:2, обзор матча Чемпионата мира по футболу 02.12.2022

В заключительном туре группового этапа Чемпионата мира по футболу в Катаре в группе Н на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра встречались сборные Ганы и Уругвая. Предматчевый расклад был предельно простым — южноамериканцам необходимо было выигрывать с преимуществом в как можно больше мячей, а африканцам достаточно было сыграть вничью, при этом в параллельном матче португальцы не должны были крупно уступать сборной Южной Кореи.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Уругвайцы попытались с первых минут захватить инициативу, но любые попытки пробраться в штрафную соперника защитники сборной Ганы без труда ликвидировали. Например, на 12-й минуте Дарвин Нуньес пытался прорваться к воротам африканцев по центру, но неудачно. Навесы с флангов тоже успеха не приносили, а визуально к концу первой трети тайма команда Ганы контролировала мяч больше. На 15-й минуте Джордан Айю наносит удар по воротам, голкипер Серхио Рочет отбивает мяч. На добивании первым оказался Мохаммед Кудус, прокинул мяч мимо вратаря, но тот зацепил его, и после подсказки VAR арбитр назначает пенальти. Андре Айю бьет, Рочет отбивает. И все. Из «черных звезд» будто бы выпустили воздух. На 23 минуте Нуньес вышел один на один с вратарем, прокинул мяч мимо, но Мохаммед Салису вынес мяч из пустых ворот. На 26-й минуте еще один навес уругвайцев с фланга, мяч попал к Луису Суаресу, он нанес удар по воротам, вратарь попытался отбить, но Джорджиан де Арраскаэта внес мяч головой в пустые ворота. Не прошло и десяти минут, как уругвайцы разыграли отличную комбинацию на подступах к штрафной и тот же де Арраскаэта ударом с лета оформил дубль.

Во втором тайме уже сборной Ганы нужно было идти в атаку. На первой минуте второй половины игры опасный удар по воротам Рочета нанес Осман Букари, вышедший на замену. Камаль Сулемана на 56-й минуте попытался опередить вратаря, но тщетно. На 65-й минуте Факундо Пельистри имел реальный голевой шанс, но с угла вратарской площади пробил мимо ворот. 70-я минута — дальний удар Вальверде. 79-я минута Энтойн Семеньо получил шанс в штрафной сборной Уругвая, но пробил мимо ворот. Кудус на 82-й минуте — удар из-за пределов штрафной, Рочет отбивает. А дальше… Дальше началось сумасшествие. В параллельном матче победный гол в ворота сборной Португалии забили южнокорейцы, и голевые моменты, которые начали создавать в своем матче команды Уругвая и Ганы, стали возникать один за другим. Мы увидели слезы игроков сборной Уругвая, торжество игроков сборной Южной Кореи, а сборная Ганы может утешать себя местью за Чемпионат мира 2010 года, но это отдельная история. В итоге восторжествовал принцип «не доставайся же ты никому». Сборные Ганы и Уругвая закончили выступление на этом Чемпионате мира.

Видеообзор матча Гана — Уругвай