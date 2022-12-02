РФС и Паралимпийский комитет России объявили о сотрудничестве

РФС и Паралимпийский комитет России подписали соглашение о сотрудничестве.

Организации подписали договор о сотрудничестве в сферах спортивной и социальной политики.

«Мы шли к подписанию этого документа с 2019 года. И не раз обсуждали вопросы сотрудничества и взаимодействия Российского футбольного союза и Паралимпийского комитета России.

РФС действительно обращает свое внимание на проблематику футбола лиц с ограниченными возможностями здоровья. Конечно, мы занимались этим и раньше, а затем решили обобщить все инициативы», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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