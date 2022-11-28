ЧМ 2022: Южная Корея — Португалия прямая трансляция

Сборная Южной Кореи понравилась своим выступлением в Катаре, но шансов продолжить турнир у них практически никаких. Португальцы де факто обеспечили себе первое место, но их все же может опередить команда Ганы. А второе место в группе Н выводит в ⅛ финала прямиком на Бразилию. Матч между сборными Южной Кореи и Португалии состоится 2 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райян, начало в 18:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч! Страна» в 17:00.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Южная Корея — Португалия на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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