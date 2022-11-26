ЧМ 2022: Саудовская Аравия — Мексика прямая трансляция

Сборная Саудовской Аравии сотворила главную сенсацию Чемпионата мира в первом туре, и чтобы еще больше удивить футбольный мир надо брать три очка в матче с мексиканцами. Их сборную в этом поединке устроит только победа. Матч сборных Саудовской Аравии и Мексики пройдет 30 ноября на стадионе «Лусаил» в одноименном городе, начало в 22:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч! Страна» в 21:00.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Саудовская Аравия — Мексика на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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