Уэльс — Англия: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В матче третьего тура группового этапа в квартете B на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Уэльса и Англии. Поединок пройдет на стадионе «Ахмед-бин-Али» и начнется в 22.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Уэльс – Англия

Во сколько матч Уэльс – Англия

Стали известны стартовые составы команд.

Уэльс: Уорд – Уильямс, Родон, Мифем, Дэвис – Ампаду, Рэмзи, Аллен – Бэйл, Мур, Джеймс.

Англия: Пикфорд – Уокер, Магуайр, Стоунз, Шоу – Хендерсон, Райс, Беллингем – Фоден, Рэшфорд, Кейн.

Помимо этих двух сборных, в группе B выступают национальные команды Ирана и США, которые сыграют в параллельном матче.