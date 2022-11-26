Федун о прощальном ужине в «Спартаке»: «Было очень трогательно. Друг другу было сказано много красивых слов»

рассказал о прощальном ужине с игроками и тренерами «Спартака».

«Могу сказать, что было очень трогательно. Друг другу было сказано много красивых слов.

Я благодарен ребятам за то, что они собрались и откликнулись на мое приглашение», – сказал бывший владелец московского клуба.

В августе этого года нефтяная компания «Лукойл» объявила о покупке 100% акций . Федун покинул пост президента клуба.