Эктор Бельерин: «Не знаю, насладился бы я ЧМ, во время подготовки к которому погибло 6500 человек»

испытывает смешанные чувства по поводу чемпионата мира в Катаре.

«У меня смешанные чувства. Если говорить обо мне как футболисте, отсутствие в Катаре и в сборной меня огорчает, но есть часть меня, которая счастлива.

Я не знаю, смог бы я насладиться [футболом], учитывая бремя 6500 человек (речь про рабочих-мигрантов – прим. Sports.ru), которые погибли, участвуя в процессе подготовки чемпионата мира.

Люди из таких стран, как Пакистан или Бангладеш, большинство из них мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, искали достойную жизнь для себя и своих семей», – сказал защитник «Барселоны».