Министр спорта Татарстана о Суперкубке Европы в 2023 году: «Может, откроем этот занавес очень красивым мероприятием. Надеемся, УЕФА пойдет нам навстречу»
Министр спорта Татарстана надеется на проведение Суперкубка Европы в 2023 году в Казани.
«Никаких пока к нам вопросов и запросов не поступало, мы будем смотреть в динамике.
Я несколько раз говорил, что мы к этому турниру готовы. У нас никаких проблем сегодня нет. Были вопросы по состоянию поля, мы привели все в надлежащее состояние. Сейчас уйдем на зимовку.
Будем надеяться, что руководство УЕФА пойдет нам навстречу. Может быть, мы откроем этот занавес таким очень красивым мероприятием, как матч за Суперкубок.
Повторю, что никаких официальных заявлений о том, что он отменяется или переносится, у нас нет», – сказал Владимир Леонов.
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