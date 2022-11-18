Министр спорта Татарстана о Суперкубке Европы в 2023 году: «Может, откроем этот занавес очень красивым мероприятием. Надеемся, УЕФА пойдет нам навстречу»

Министр спорта Татарстана надеется на проведение Суперкубка Европы в 2023 году в Казани.

«Никаких пока к нам вопросов и запросов не поступало, мы будем смотреть в динамике.

Я несколько раз говорил, что мы к этому турниру готовы. У нас никаких проблем сегодня нет. Были вопросы по состоянию поля, мы привели все в надлежащее состояние. Сейчас уйдем на зимовку.

Будем надеяться, что руководство пойдет нам навстречу. Может быть, мы откроем этот занавес таким очень красивым мероприятием, как матч за .

Повторю, что никаких официальных заявлений о том, что он отменяется или переносится, у нас нет», – сказал Владимир Леонов.