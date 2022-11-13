Неймар: «Несправедливая критика очень ранит. Такой статистики не было бы, если бы я не тренировался, а травмы – часть жизни любого спортсмена. Я не выбираю их»

Нападающий и сборной Бразилии Неймар рассказал, как относится к критике.

– Сложно ли быть Неймаром?

– Зависит от того, как посмотреть. Для меня – нет. Получаю ли я много обвинений? Да. Сталкиваюсь ли с несправедливой критикой? Да. Есть ли у меня то, что идет на пользу и приносит удовольствие? Да. Я храню это.

Из-за того, что я Неймар, вокруг меня много несправедливости. Я всю карьеру много слушаю про себя. И до сих пор я слышу вещи, в которых нет никакого смысла. У меня бы сейчас не было такой статистики, если бы в ходе карьеры я не заботился о себе, если бы не тренировался, если бы не боролся ради всего того, что у меня есть.

Я не могу бить рекорды каждый день. Когда я делаю это, то добиваюсь этого просто так? Нет, конечно. Я работал и тренировался ради этого. Я от многого отказался ради этого. В этом смысле меня очень ранит несправедливая критика, потому что никто не знает, через что я на самом деле прохожу. Никто не знает, что я делаю каждый день. Люди, которые мне близки, по-настоящему знают, на что я иду ради того, чтобы хорошо играть, быть готовым на 100% и обходиться без травм.

Травмы случаются, но это часть жизни любого спортсмена или футболиста. К сожалению, они всегда приходят в тот момент, когда ты их не ждешь. Я не выбираю это. Каждый день я забочусь о себе, готовлюсь и делаю то, что должен. В тот день, когда мне больше не захочется заботиться о себе, я закончу карьеру.

Люди должны понять, что я живу не так, как они себе это представляют. Я здесь, чтобы бить рекорды и попытаться написать историю в сборной Бразилии. Я уже написал большую историю в сборной и, конечно, хочу красиво ее закончить, – сказал Неймар.

В этом сезоне 30-летний футболист забил 15 голов и отдал 11 результативных передач в 19 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.