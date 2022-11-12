Президент FSG Гордон покинет «Ливерпуль». Клуб могут продать

Президент владеющей компании Fenway Sports Group Майк Гордон покинет пост.

Этот шаг описывается как естественная эволюция, в результате которой исполнительный директор Билли Хоган возьмет на себя большую ответственность за операционную деятельность.

Хоган занял пост исполнительного директора «Ливерпуля» в 2020 году, до этого он был коммерческим директором клуба с 2012 года.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что Гордон теперь сосредоточится на потенциальной продаже «Ливерпуля» владельцами Fenway Sports Group (FSG).

Гордон играет ключевую роль в «Ливерпуле», управляя повседневными делами, и поддерживает тесные отношения с .

В интервью 2020 года Клопп назвал Гордона мозгом, стоящим за всеми делами в «Ливерпуле».

«У нас могут быть идеи, у нас могут быть планы, но в конечном итоге он решает, сможем мы это сделать или нет», – сказал главный тренер мерсисайдцев.

The Athletic ранее сообщил, что FSG выставила «Ливерпуль» на продажу, а два крупных банка – Goldman Sachs и Morgan Stanley – помогут в этом процессе.