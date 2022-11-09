Гвардиола о тренере «Челси» Поттере: «Он один из лучших в АПЛ. Дайте ему время – у него все получится»

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Пеп Гвардиола поддержал тренера «Челси» Грэма Поттера.

«Не мне об этом говорить, потому что это не мое дело. Если «Челси» примет мой скромный совет: дайте ему время – у него все получится. Он что-то меняет, у него нет времени на подготовку. У них хорошие результаты. Они проиграли «Брайтону», но я увидел много вещей, которые помню по его [Грэма Поттера] временам в «Брайтоне». Ему нужно время.

Никто не добивается успеха в первый или во второй день. Я восхищаюсь его работой. Его работа в «Брайтоне» – более чем исключительная. Я уверен, что со временем он добьется хороших результатов. Как и в случае с Роберто Де Дзерби в «Брайтоне», когда они проигрывают, это лишь вопрос времени. Если они будут терпеливы, он сыграет большую роль в Англии, как это сделал Грэм. Он один из лучших тренеров в этой лиге, с моей точки зрения.

[Перейти в большой клуб] легче в том смысле, что у тебя, очевидно, лучшие игроки. Успех тренера зависит от этого. У «Брайтона» есть много времени, чтобы сделать это. А в больших клубах, я не знаю. Большая разница в том, что тот же Грэм Поттер, который был в «Брайтоне», сейчас – в «Челси». В больших клубах, когда вы просите время, вам его не дают. Такова реальность», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

Сегодня «Манчестер Сити» примет «Челси» в 3-м раунде Кубка английской лиги.

«Челси» ни разу не выиграл за 4 последних матча в АПЛ – 2 поражения и 2 ничьих

 

 

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