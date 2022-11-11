Торпедо — Зенит: прогноз на матч 12.11.2022, МИР Российская Премьер-Лига

12 ноября, в субботу, московское «Торпедо» на своем поле примет петербургский «Зенит» в матче 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на Большой спортивной арене «Лужники» и начнется в 16:30.

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Рекомендуемые ставки: П2; Ф2 (-1,5); ТБ 2,5.

Торпедо

Торпедовцы — главные аутсайдеры текущего сезона: команда прочно осела на дне турнирной таблице, набрав в шестнадцати турах только 6 очков. Причем и побед у черно-белых в активе только одна, но весьма неожиданная: в 10-м туре «Торпедо» в «Лужниках» обыграло ЦСКА с минимальным счетом.

Понятно, что столь удручающие результаты не могут устраивать руководство клуба, и в первой половине сезона в команде уже дважды произошла смена главного тренера. «Торпедо» начинало сезон во главе с Александром Бородюком, который вывел автозаводцев в РПЛ, затем команду принял Николай Савичев, но после беспроигрышной серии из трех матчей его сменил воспитанник клуба Андрей Талалаев, начинавший сезон в «Ахмате».

Впрочем, пока приход Талалаева на команде положительно не отразился — все четыре матча под руководством нового тренера автозаводцы проиграли.

Дебют тренера пришелся на дерби с «Локомотивом» в «Лужниках», которое осталось за железнодорожниками благодаря голу новоиспеченного игрока сборной России Артема Карпукаса.

Затем торпедовцы потерпели еще два два поражения с минимальным счетом: сначала от «Ахмата» в Грозном, куда по непонятным причинам не полетел Талалаев, а затем от «Спартака».

Перед игрой с «Зенитом» «Торпедо» уступило на своем поле самарским «Крыльям Советов» — 0:2.

Единственное, что пока Талалаев может занести себе в актив у руля «Торпедо», это победа в Фонбет Кубке России над ЦСКА (1:0).

В первую очередь «Торпедо» испытывает очень большие проблемы в атаке: команда очень мало забивает и за 16 игр отправила в ворота соперников только семь мячей. Причем, у торпедовцев нет ярковыраженного бомбардира — пять игроков команды забили по одному голу. Так что данный момент лучший снайпер торпедовцев — это автогол: мячи в свои ворота отправляли футболисты «Сочи» и «Краснодара».

Зенит

Второй круг чемпионата начался для «Зенита» сверх неожиданно: команда потерпела первое поражение в РПЛ, уступив на своем поле «Ахмату» 1:2.

Петербуржцы пропустили оба мяча уже к 8-й минуте, а козлом отпущения стал Дмитрий Чистяков: защитника, который грубо ошибся в моменте со вторым голом, был заменен в середине первого тайма, а затем публично раскритикован главным тренером Сергеем Семаком и генеральным директором клуба Александром Медведевым.

Защитника даже отстранили от тренировок с командой из-за подозрений в сдаче игры, но достаточно быстро Чистякова все-таки вернули в обойму.

Поражение от «Ахмата» прервало не только беспроигрышную серию в этом сезоне, но и серию из 18-ти домашних матчей без поражений в РПЛ. Зенитовцы мечтали пройти чемпионат без поражений, но уже первый матч второго круга их планы перечеркнул.

В остальном же проблем у команды Сергея Семака нет: зенитовцы уверенно лидируют в чемпионате, опережая ближайшего преследователя — московский «Спартак» — на шесть очков.

Безусловно, главная заслуга в столь уверенном выступлении чемпионов России принадлежит его бразильским легионерам. В первую очередь, это касается Малкома, который проводит, пожалуй, лучший для себя сезон в России: на счету нападающего 11 голов и 5 результативных передач. По системе «гол + пас» зенитовец занимает второе место в РПЛ, уступая спартаковцу Квинси Промесу, у которого 19 очков (13 + 6).

Также большое влияние на игру «Зенита» оказывает Вендел, у которого 7 голов и 2 передачи. Правда, в последних пяти играх у полузащитника явно наступил спад, и он отметился только голом в ворота «Сочи» (7:0).

Торпедо — Зенит: история личных встреч

С 2003 года команды встречались между собой 15 раз, и в этом противостоянии подавляющее преимущество на стороне «Зенита»: петербуржцы выиграли в 11-ти матчах, торпедовцы — только в одном.

В матче первого круга в Санкт-Петербурге «Торпедо», для которого эта была первая игра под руководством Савичева, едва не сотворило сенсаию: до 85-й минуты счет на табло был ничейным, но сине-бело-голубые все-таки сумели дожать неуступчивого соперника и в последнюю пятиминутку матча забили два гола.

Коэффициенты букмекеров на матч Торпедо — Зенит

Букмекерские конторы дают следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Букмекерская контора Победа Торпедо Ничья Победа Зенита ТМ 2.5 ТБ 2.5 Лига Ставок 14 7 1.21 2.45 1.50 Fonbet 17 6.80 1.18 2.45 1.55 Winline 14 7 1.21 2.47 1.48 Pari 17 6.80 1.18 2.50 1.49 1хСтавка 16 7.60 1.20 2.45 1.50

Как видим, букмекеры практически исключают любой результат матча, кроме как победу «Зенита».

Действительно, «Зенит» после осечки в матче с «Ахматом» захочет реабилитироваться и наверняка уверенно выиграет. Можно смело брать П2 у «Лиги Ставок» за 1,21.

Также можно поставить на победу гостей с форой -1,5 — на такой исход можно сделать ставку с коэффициентом 1,56.

Также наверняка в этом матче будет забито более двух мячей, так что хорошим вариантом выглядит ТБ 2,5 за 1,50.

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Где смотреть матч Торпедо – Зенит