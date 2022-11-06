Гол и удаление Жиру на 89-й, шикарный удар Мальдини, выстрел Леау в перекладину, промах Нзолы: смотрите видеообзор матча «Милан» – «Специя»

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«Милан» победил «Специю» (2:1) в 13-м туре Серии А.

Тео Эрнандес открыл счет на 21-й минуте, приняв мяч на грудь и точно пробив после передачи Исмаэля Беннасера. Мбала Нзола не смог переправить мяч в пустые ворота на 43-й минуте, обыграв Чиприана Тэтэрушану, а Рафаэл Леау в добавленное к первому тайму время попал в перекладину.

Даниэль Мальдини, арендованный «Специей» у «Милана», забил ответный мяч на 59-й дальним обводящим ударом с угла штрафной.

Оливье Жиру принес «Милану» победу на 89-й минуте и был удален, так как во время празднования снял футболку и получил вторую желтую.

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