Гол и удаление Жиру на 89-й, шикарный удар Мальдини, выстрел Леау в перекладину, промах Нзолы: смотрите видеообзор матча «Милан» – «Специя»

победил «Специю» (2:1) в 13-м туре Серии А.

открыл счет на 21-й минуте, приняв мяч на грудь и точно пробив после передачи . не смог переправить мяч в пустые ворота на 43-й минуте, обыграв , а в добавленное к первому тайму время попал в перекладину.

, арендованный «Специей» у «Милана», забил ответный мяч на 59-й дальним обводящим ударом с угла штрафной.

принес «Милану» победу на 89-й минуте и был удален, так как во время празднования снял футболку и получил вторую желтую.