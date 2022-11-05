Тренер «Факела» о 3:3 с «Краснодаром»: «Не каждый может так смело играть против них. Я доволен»
Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подвел итоги матча с «Краснодаром» (3:3).
– Вы сказали перед матчем, что «Факел» будет играть на победу. Довольны ничьей?
– Результатом можно быть довольным, потому что мы спаслись с «-2». Мы играли в футбол, в атаку.
Понятно, что «Краснодар» – крутая команда, они на мяче. Мы сегодня во владении, наверное, проиграли, но в количестве ударов и опасных моментов превзошли соперника. Не каждая команда может играть так смело в атаку против «Краснодара». Я игрой доволен.
– Три замены в перерыве – реакция на счет в первом тайме?
– Это реакция на ситуацию на поле. Некоторые моменты нужно было подправить.
– В ворота «Факела» в последних двух матчах назначено три пенальти. Это уже система?
– Если так, то система есть, но это индивидуальные ошибки. Будем работать над этим, – сказал Пятибратов.
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