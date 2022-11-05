Тренер «Факела» о 3:3 с «Краснодаром»: «Не каждый может так смело играть против них. Я доволен»

Теги премьер-лига Россия Факел Дмитрий Пятибратов Краснодар Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подвел итоги матча с «Краснодаром» (3:3).

– Вы сказали перед матчем, что «Факел» будет играть на победу. Довольны ничьей?

– Результатом можно быть довольным, потому что мы спаслись с «-2». Мы играли в футбол, в атаку.

Понятно, что «Краснодар» – крутая команда, они на мяче. Мы сегодня во владении, наверное, проиграли, но в количестве ударов и опасных моментов превзошли соперника. Не каждая команда может играть так смело в атаку против «Краснодара». Я игрой доволен.

– Три замены в перерыве – реакция на счет в первом тайме?

– Это реакция на ситуацию на поле. Некоторые моменты нужно было подправить.

– В ворота «Факела» в последних двух матчах назначено три пенальти. Это уже система?

– Если так, то система есть, но это индивидуальные ошибки. Будем работать над этим, – сказал Пятибратов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные