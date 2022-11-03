Льюис побил рекорд Бензема в ЛЧ. Защитник «Сити» забил в 17 лет и 346 дней, впервые выйдя в старте

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Защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис побил рекорд Карима Бензема в Лиге чемпионов.

Англичанин впервые вышел в стартовом составе на матч турнира и сумел забить гол «Севилье» (1:1, второй тайм) на 52-й минуте.

Льюис сделал это в 17 лет и 346 дней. Бензема забивал в первом матче в старте «Лиона» в возрасте 17 лет и 352 дней – это было в 2005 году.

Подробно со статистикой защитника «горожан» можно ознакомиться здесь.

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