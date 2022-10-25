«Футболистом быть чуть тяжелее, чем комментатором. Хотя бы физически». Защитник «Спартака» Маслов о работе на игре «Барсы» 

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Павел Маслов поделился впечатлениями от работы комментатором.

Защитник «Спартака» работал на матче 10-го тура Ла Лиги «Барселона» – «Вильярреал» (3:0).

«Что тяжелее: быть футболистом или комментатором? Я очень уважаю профессию спортивных комментаторов, но, на мой субъективный взгляд, футболистом быть чуть-чуть тяжелее, хотя бы физически (улыбается)», — сказал Маслов.

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