«Семин может вытянуть «Локомотив» из болота. 14-е место – позор». Булыкин о красно-зеленых

высказался о ситуации в «Локомотиве».

В субботу после матча с «Сочи» (0:4) были уволены главный тренер москвичей Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн.

После 12 игр «Локо» занимает в таблице Мир 14-е место.

«В принципе, после сегодняшней игры это напрашивалось, все-таки невозможно долго ждать, прикрывать то, что немецкая система не сработала. Поэтому нужно спокойно концентрироваться на игре в зимней предсезонке, чтобы там «Локомотив» поправил свое положение, чтобы вышел из зоны стыков. Потому что то место, где они сейчас находятся, позор.

Много кандидатур есть на пост главного тренера «Локомотива», не знаю, кого выберет руководство. Я бы выбрал кого-то из российских специалистов. Семин является одним из кандидатов, может вытянуть «Локомотив» из этого болота.

Но там есть претенденты, которые могут поработать с командой, чтобы она вышла на свой уровень и [начала] бороться за медали», – сказал экс-форвард «Локомотива».

Немцы мечтали о «Сапсане», но превратили «Локо» в повозку. Этот кошмар не забыть