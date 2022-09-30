Вокалист «Чайфа» Шахрин о песне «Аргентина – Ямайка»: «Был уверен, что это проходное, из серии «что вижу, то пою». Продюсеры посоветовали включить в альбом»

Лидер группы «Чайф» рассказал о создании песни – .

– Не можем вас не спросить о том, как создавалась песня «Аргентина – Ямайка», которая звучит на многих спортивных аренах.

– Уникальность ее в том, что в этом мире есть тысячи песен, посвященных спортивным победам, и только одна, посвященная поражению. Это был 1998 год, мы с женой на несколько дней полетели в Париж. Там как раз проходил чемпионат мира по футболу. Билетов у нас, конечно, не было, но мы не могли не окунуться в атмосферу огромного праздника.

Гуляли рядом с Эйфелевой башней, и там было просто море аргентинских болельщиков. Они со всеми обнимались, всех качали. И мы с женой тоже попали в этот круговорот. Мы тогда не знали, что Аргентина выиграла, что Батистута сыграл как король. Мы даже матча не видели.

А потом прошли дальше и увидели небольшую группу ямайских болельщиков. Они стучали в барабаны и грустили. Аргентинские болельщики потом подтянулись, им хотелось праздника, и получилось так, что в одном месте люди радуются победе, а в другие – грустят. И это все рядом.

Я пришел в гостиничный номер и написал за пять минут эту песню. Был уверен, что это проходная, шуточная песня из серии «что вижу, то пою». Поначалу мы не хотели даже включать ее в альбом 1998 года.

Грянул кризис, мы задержали выпуск альбома, а в 1999-м на Новый год в качестве шутки сыграли эту песню. Ее услышали продюсеры и посоветовали нам эту песню обязательно включить в альбом, – сказал Владимир Шахрин.