Экс-хавбек «Ман Сити» и сборной Англии Делф объявил о завершении карьеры в 32 года

Фабиан Делф объявил о завершении игровой карьеры.

«Итак, сегодня я объявляю о своем уходе, не испытывая ничего, кроме счастья и благодарности за то, что дала мне эта прекрасная игра.

Огромное спасибо моей семье, друзьям, игрокам и сотрудникам удивительных клубов, которые мне посчастливилось представлять.

А также благодарю болельщиков за поддержку, которую я получил от них», – написал 32-летний англичанин.

Делф выступал на позиции полузащитника за , , и . В составе сборной он провел 20 матчей.

С подробной статистикой Фабиана можно ознакомиться здесь.