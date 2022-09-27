Экс-хавбек «Ман Сити» и сборной Англии Делф объявил о завершении карьеры в 32 года

Фабиан Делф объявил о завершении игровой карьеры.
«Итак, сегодня я объявляю о своем уходе, не испытывая ничего, кроме счастья и благодарности за то, что дала мне эта прекрасная игра.
Огромное спасибо моей семье, друзьям, игрокам и сотрудникам удивительных клубов, которые мне посчастливилось представлять.
А также благодарю болельщиков за поддержку, которую я получил от них», – написал 32-летний англичанин.
Делф выступал на позиции полузащитника за «Лидс», «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Эвертон». В составе сборной Англии он провел 20 матчей.
С подробной статистикой Фабиана можно ознакомиться здесь.