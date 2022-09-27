Экс-хавбек «Ман Сити» и сборной Англии Делф объявил о завершении карьеры в 32 года

Теги Эвертон Астон Вилла Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Лидс Фабиан Делф Футбол

Фабиан Делф объявил о завершении игровой карьеры. 

«Итак, сегодня я объявляю о своем уходе, не испытывая ничего, кроме счастья и благодарности за то, что дала мне эта прекрасная игра.

Огромное спасибо моей семье, друзьям, игрокам и сотрудникам удивительных клубов, которые мне посчастливилось представлять.

А также благодарю болельщиков за поддержку, которую я получил от них», – написал 32-летний англичанин.

Делф выступал на позиции полузащитника за «Лидс», «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Эвертон». В составе сборной Англии он провел 20 матчей.

С подробной статистикой Фабиана можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные