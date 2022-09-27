Бельерин получил травму на тренировке «Барсы» и вряд ли сыграет с «Мальоркой»

Эктор Бельерин получил травму на тренировке «Барселоны».
Защитник ощутил дискомфорт в камбаловидной мышце во время утренней тренировки. Завтра он пройдет обследование, которое определит степень серьезности повреждения.
Сейчас в клубе считают, что травма игрока не носит серьезный характер, сообщает журналист Адрия Альбетс. Однако вероятность того, что он примет участие в следующем матче команды, мала.
1 октября «Барселона» сыграет с «Мальоркой» на выезде в рамках 7-го тура Ла Лиги.
Ранее каталонцы потеряли Рональда Араухо, Жюля Кунде, Мемфиса Депая и Френки де Йонга, которые травмировались в сборных.