Соболев, Мостовой, Полоз, Бурмистров и Вера – кандидаты на звание лучшего игрока Мир РПЛ в сентябре

Стало известно, кто претендует на звание лучшего игрока сентября в Мир РПЛ.

В список кандидатов вошли следующие футболисты:

Дмитрий Полоз ( ) – 3 гола в 3 матчах;

Александр Соболев ( ) – 3 гола в 3 матчах;

Андрей Мостовой ( ) – 2 гола и 1 голевая в 3 матчах;

Никита Бурмистров («Сочи») – 3 голевые передачи в 3 играх;

Лукас Вера ( ) – 3 голевые передачи в 3 играх.

Победителя определят по результатам голосования экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков.

Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим игроком сентября станет тот, кого выбрали легенды .