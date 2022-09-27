Соболев, Мостовой, Полоз, Бурмистров и Вера – кандидаты на звание лучшего игрока Мир РПЛ в сентябре

Стало известно, кто претендует на звание лучшего игрока сентября в Мир РПЛ.
В список кандидатов вошли следующие футболисты:
Дмитрий Полоз («Ростов») – 3 гола в 3 матчах;
Александр Соболев («Спартак») – 3 гола в 3 матчах;
Андрей Мостовой («Зенит») – 2 гола и 1 голевая в 3 матчах;
Никита Бурмистров («Сочи») – 3 голевые передачи в 3 играх;
Лукас Вера («Оренбург») – 3 голевые передачи в 3 играх.
Победителя определят по результатам голосования экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков.
Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим игроком сентября станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.