Массажист «Сочи» о ссылке в спецназ в «Моздоке»: «Закинули, чтобы проучить. Меня брали в Чечню – взвод ездил контролировать нелегальные бензовозы»

Массажист Александр Рожков рассказал, как, играя за «Моздок», попал в спецназ.

– Братья Габуловы, которые родом из Моздока, рассказывали, что с детства знали все модели военных самолетов и вертолетов.

– Да, ко всему привыкаешь. Тем более я потом сам в армию попал – в наказание.

Я числился в спортроте, то есть принял присягу, но продолжил играть в футбол, как многие футболисты. Но потом случился эпизод, после которого меня на месяц отправили в настоящий спецназ. Закинули специально, чтобы проучить.

– За что?

– Команда тогда питалась в кафе где‑то в километре от общежития. Соседние села помогали с едой, привезут 10 мешков макарон – и, пока не закончатся, будешь их есть.

И помню, как мы сидели возле кафе уже после закрытия и увидели, как заведующая выходит с полными сумками еды. И так несколько дней повторялось.

Виталик Панов обозвал ее, сказал: «Ты чего воруешь?» Она пожаловалась президенту клуба на орловских – нас тогда в команде 4-5 человек было. И я хотя ничего и не говорил, но попал под раздачу. Отправился служить.

Как‑то мы стояли по периметру стадиона, обеспечивали безопасность на матче, на котором должны были играть. К нам подошел журналист, как позже выяснилось, «Комсомольской правды», стал спрашивать. И товарищ мой выдал ему: что нас плохо кормят, что условия плохие.

В принципе правду сказал: спали на раскладушках, даже стиральной машинки не было – все руками стирали под холодной водой. Горячей из бойлера хватало только человек на пять, которые первыми шли мыться. Все это вышло в газете.

Мы, как узнали, хотели все номера скупить, чтобы до президента клуба не дошло. Нас уже должны были возвращать в команду. Но он узнал. Сказал: «Как ты мог? Ты теперь до конца дней в армии будешь гнить. Если не нравятся условия, питание, будешь в армии есть».

Помню, зашел расслабленный в военную часть, стою с ноги на ногу переминаюсь, и командир взвода как дал мне – я аж по стенке сполз. Подумал: «Вот попал». Хотя из тех слов в газете я ничего не говорил, но так вышло.

– Как обживались в спецназе?

– Помогло то, что я сам спортсменом был. Там ведь вообще суровые ребята – качки, бойцы. Я с ними заниматься начал, в спаррингах участвовал, в футбол играл, по плацу бегал.

Пару раз даже ездил на боевые задания. Сам напросился ближе к концу месяца. Все поняли, что я адекватный парень, свой, полюбился всем. И меня брали в Чечню – наш взвод ездил контролировать нелегальные бензовозы. Я с автоматом, в боевом снаряжении участвовал в проверке.

Меня сразу предупредили: «Только не пали там никуда. Если замес начнется – тогда другое дело. А так – не вздумай первым стрелять».

Были наставники, хорошие ребята, с которыми было нестрашно. Мне 19 лет, море по колено, – отметил Рожков.