ЦСКА, «Ахмат» и «Оренбург» подключились к кешбэку по картам «Мир»

, и подключились к футбольному кешбэку по картам «Мир».

С 7 сентября по 13 ноября 2022 года за онлайн-оплату билетов на матчи клубов картой «Мир» можно будет получать кешбэк 10%.

Акция запущена в рамках сотрудничества РПЛ и платежной системы «Мир».

Покупка билетов с кешбэком доступна на матчи уже 14 клубов: «Спартака», «Динамо», «Локомотива», «Торпедо», ЦСКА, ФК «Крылья Советов», «Краснодара», «Сочи», «Факела», «Пари Нижний Новгород», «Урала», ФК «Химки», «Оренбурга» и «Ахмата».

Оплачивать билеты с кешбэком 10% можно на сайтах клубов, а также на сайте и в приложении kassir.ru.

Чтобы получить кешбэк, нужно до оплаты зарегистрировать свою карту «Мир» на сайте privetmir.ru.

Покупать с выгодой по карте «Мир» можно не только билеты на игры, но и абонементы, экскурсии, парковку на сайте футбольных клубов или в приложении и на сайте kassir.ru.

Максимальная сумма кешбэка, которая может быть зачислена на одну карту «Мир» – 1000 рублей за календарный месяц акции.