Дьенг из «Марселя» передумал переходить в «Лидс» и отправился в «Ниццу», но провалил там медосмотр

Переход форварда «Марселя» в последний день трансферного окна сорвался.

согласовал трансфер 22-летнего нападающего за 8,6 млн фунтов. Игрок должен был вылететь в Англию частным рейсом для медосмотра.

Однако предложение «Марселю» также сделала . Дьенг предпочел этот вариант и отправился на юг Франции.

Тем не менее сделка в конечном итоге не состоялась, так как сенегалец провалил медосмотр в «Ницце».

При этом шанс, что Дьенг все же перейдет, сохраняется, так как Лига 1 разрешает командам провести один трансфер вне окна.