Дьенг из «Марселя» передумал переходить в «Лидс» и отправился в «Ниццу», но провалил там медосмотр

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Переход форварда «Марселя» Бамба Дьенга в последний день трансферного окна сорвался.

«Лидс» согласовал трансфер 22-летнего нападающего за 8,6 млн фунтов. Игрок должен был вылететь в Англию частным рейсом для медосмотра.

Однако предложение «Марселю» также сделала «Ницца». Дьенг предпочел этот вариант и отправился на юг Франции.

Тем не менее сделка в конечном итоге не состоялась, так как сенегалец провалил медосмотр в «Ницце».

При этом шанс, что Дьенг все же перейдет, сохраняется, так как Лига 1 разрешает командам провести один трансфер вне окна.

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