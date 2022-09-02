Дьенг из «Марселя» передумал переходить в «Лидс» и отправился в «Ниццу», но провалил там медосмотр

Переход форварда «Марселя» Бамба Дьенга в последний день трансферного окна сорвался.
«Лидс» согласовал трансфер 22-летнего нападающего за 8,6 млн фунтов. Игрок должен был вылететь в Англию частным рейсом для медосмотра.
Однако предложение «Марселю» также сделала «Ницца». Дьенг предпочел этот вариант и отправился на юг Франции.
Тем не менее сделка в конечном итоге не состоялась, так как сенегалец провалил медосмотр в «Ницце».
При этом шанс, что Дьенг все же перейдет, сохраняется, так как Лига 1 разрешает командам провести один трансфер вне окна.