Тен Хаг об Антони: «МЮ» нужно усилить атаку. Начинаются матчи трижды в неделю, атакующие игроки устают быстрее»

Эрик тен Хаг объяснил, зачем «МЮ» приобрел .

«Нам нужно усилить команду с точки зрения атаки, ведь нас ждет много матчей. Сейчас мы начинаем играть трижды в неделю, каждые три-четыре дня.

Как вы знаете, атакующие игроки устают быстрее, поскольку совершают много высокоинтенсивной беговой работы. Мы ждем от них этого с учетом нашей манеры игры, так что нам нужно больше футболистов. При этом речь не только о количестве, но и о качестве», – отметил главный тренер .

«МЮ» приобрел Антони у «Аякса» за 95 млн евро, еще пять миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

За амстердамцев вингер выступал с 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 82 матча и забил 24 гола.