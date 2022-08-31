Тен Хаг об Антони: «МЮ» нужно усилить атаку. Начинаются матчи трижды в неделю, атакующие игроки устают быстрее»

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Эрик тен Хаг объяснил, зачем «МЮ» приобрел Антони.

«Нам нужно усилить команду с точки зрения атаки, ведь нас ждет много матчей. Сейчас мы начинаем играть трижды в неделю, каждые три-четыре дня.

Как вы знаете, атакующие игроки устают быстрее, поскольку совершают много высокоинтенсивной беговой работы. Мы ждем от них этого с учетом нашей манеры игры, так что нам нужно больше футболистов. При этом речь не только о количестве, но и о качестве», – отметил главный тренер «Ман Юнайтед».

«МЮ» приобрел Антони у «Аякса» за 95 млн евро, еще пять миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

За амстердамцев вингер выступал с 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 82 матча и забил 24 гола.

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