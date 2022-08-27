Главный тренер Эрик тен Хаг подвел итоги игры с (1:0).

«Победа должна стать стандартом для «МЮ», нормальным явлением. В то же время нужно и праздновать каждую победу, потому что за нее приходится бороться.

Мы извлекли урок из матча с «Брентфордом». Есть куда расти, но были и отрезки действительно хорошего футбола. Однако в последние полчаса мы выживали – в этом аспекте мы можем стать лучше.

Мы не всегда оказывали давление на того, кто владеет мячом, но защитники держались компактно и уверенно шли в единоборства. Я верил, что они справятся.

Удар Бруну был прекрасен, однако этот гол стал следствием командной работы.

Мы начинали комбинации из глубины, и сразу после перерыва у нас здорово получалось. Однако следует более качественно работать с мячом при владении.

Победа над «Ливерпулем» вселила в нас веру в себя, мы знали, что способны тягаться с одной из лучших команд мира. Но начало сезона выдалось в целом очень сложным, предстоит много тяжелой работы, каждый в команде должен это понимать», – сказал тен Хаг.