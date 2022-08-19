Константин Генич: «Спартак» сделал шаг вперед, игроки получают кайф, но чемпионом станет «Зенит». Они сильнее – по скамейке, уверенности и исполнителям»

считает, что «Зенит» станет чемпионом Мир в этом сезоне.

меня впечатлил, хотя первый тайм хозяевам откровенно не удался. Уровень сопротивления со стороны «Сочи» на этом отрезке оказался очень приличным: южане грамотно расставлялись, лучше контролировали мяч.

Москвичи же выглядели каким-то рваными и перевозбужденными. Но я восхищен тем, как «Спартак» действовал после перерыва.

Команда в очень хорошей форме, здорово комбинирует. Хотя здесь нельзя не отметить, что «Сочи» играет всего 65 минут, потом просто встает.

Не знаю, насколько хватит «Спартака». Но здесь важно даже не первое промежуточное место после пяти туров. По красно-белым видно, что команда сделала шаг вперед, а футболисты получают кайф.

Есть качество игры, а к этому практически всегда прикладывается хороший результат. И молодец Абаскаль, что вот так расставил людей.

Есть хорошее выражение: «Команда играет в силу своих игроков». И у меня есть ощущение, что в силу своих игроков «Спартак» не играл ни при Ваноли, ни при Витории. Абаскаль сейчас вытаскивает те качества, которые были скрыты. При этом не знаю, максимум ли это.

Тем не менее чемпионом станет «Зенит». «Спартак» хорош, но Питер действительно самый сильный – и по скамейке, и по уверенности в своих силах, и по качеству исполнителей. Взять хотя бы первый тайм с ЦСКА.

Я ждал, что команда Владимира Федотова выстроится, будет сдерживать сине-бело-голубых без Клаудиньо. Но там до перерыва получилось избиение. очень легко вскрывал соперника, играючи выходил из-под прессинга и раз за разом выбегал на скорости.

Какой-то колоссальный объем работы выполнял Бакаев, а Мостовой в целом неплохо в подыгрыше смотрелся. Если бы не Акинфеев, счет первого тайма был бы другим», – сказал комментатор .