Роде после 0:2 с «Реалом»: «Ощутили, что ждет «Айнтрахт» в Лиге чемпионов. Им достаточно момента, чтобы забить»

Себастьян Роде оценил поражение «Айнтрахта» (0:2) от «Реала» в матче за Суперкубок Европы.
«Сегодня мы ощутили, что нас ждет в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов. Сильнейшие команды Европы возлагают на этот турнир большие надежды, полагаясь на индивидуальное мастерство своих игроков. Тут нужно защищаться на пике своих возможностей.
Мы действовали дисциплинированно сегодня, и были фрагменты, в которых нам удавалось удерживать позиции, но против такой команды... Вы видели, ей достаточно момента, чтобы забить.
Мы грамотнее сыграли тактически по сравнению с матчем против «Баварии» [1:6]. Мы лучше играли в обороне, старались сохранять дисциплину. Нам удавалось создавать моменты после того, как мы отвоевывали мяч, но, к сожалению, сегодня мы не смогли их использовать.
Тяжело, когда такое происходит, но это был большой шаг вперед по сравнению с поражением от «Баварии», – сказал капитан «Айнтрахта».