Челси – Тоттенхэм 14.08.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

Любителям АПЛ предлагается 2-й тур этого великого чемпионата, а именно матч двух крупных лондонских команд. «Челси» Томаса Тухеля против «Тоттенхэма» Антонио Конте. Игра состоится 14 августа на стадионе «Стэмфорд Бридж».

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Челси

Начало сезона АПЛ для «Челси» можно считать удовлетворительным, поскольку клуб выиграл стартовый матч против «Эвертона». Почему только удовлетворительным? Счет 1:0, единственный забитый гол Жоржиньо с пенальти (!) на 9-й (!!) добавленной минуте первого тайма (!!!) – так себе обстоятельства. Да и игра оставляла желать лучшего: Рахим Стерлинг пока по старой привычке не столько совершает рывки, сколько падает картинно в штрафной (на 20-й минуте он однажды так выпрашивал пенальти). Но и «Эвертон» тут хвалить особо не за что – в обороне они лишились из-за травм Бена Годфри и Йерри Мина, из-за которых им пришлось делать замены и менять игру. И только во втором тайме «ириски» попытались спасти игру, но без особых успехов.

Тоттенхэм

Отметим, что в состав «Тоттенхэма» в канун начала сезона АПЛ перешел не только Ришарлисон, но и Иван Перишич. Эти два сильных приобретения должны стать важными картами в колоде состава команды Антонио Конте на весь сезон. А его клуб уже удачно стартовал, разгромив «Саутгемптон» 4:1 – забивали Джеймс Уорд-Проуз, Эрик Дайер и Деян Кулусевски. Прекрасное начало, которое дало шанс «шпорам» еще и возглавить турнирную таблицу АПЛ за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей («Арсенал» в этом плане второй). Прекрасное, но не стоит расслабляться, ведь уже во втором туре им предстоит сыграть против грозного противника… тренером которого не так давно был сам Антонио Конте.

Прогноз

Коэффициенты на эту встречу предоставляет букмекерская контора WinLine. И самый главный коэффициент на этот сезон – это кэф на чемпионство. У команды Антонио Конте он равен 12.0, у команды Томаса Тухеля – 15.0, что соответствует 3-м и 4-м местам в рейтинге (выше только действующий чемпион «Манчестер Сити» с кэфом 1.5 и «Ливерпуль» с кэфом 4.0). Ну а что касается прогноза на текущую встречу, то небольшое преимущество будет уже на стороне «Челси»: на их успех можно поставить с кэфом 2.23. На ничью предлагается кэф 3.35, а на победу «Тоттенхэма» – 3.2. Стоит отметить, что ничья в первом тайме более вероятна, чем какой-либо другой исход (кэф на это событие 2.17 против лидерства Тухеля за 2.85 или Конте за 3.75), зато шансы на ничью или победу «синих» по итогам второго тайма (не всего матча) сопоставимы – 2.55 на ничью, 2.5 на победу «Челси» (на «Тоттенхэм» предлагается 3.3).

Кстати, если речь зашла об исходах по итогам первого тайма и общего результата, то вот какие коэффициенты предлагаются в этом случае: победа «Челси» в первом тайме и в матче оценивается в виде кэфа 3.45, а вот вероятный сценарий ничьи в первом тайме и победы «Челси» в матче соответствует кэфу 5.4 (то есть это все же не самый вероятный сценарий матча). Ничья в первом тайме и по итогам всей встречи выражается в виде кэфа 5.0. А вот с кэфом 5.2 можно поставить на то, что «Тоттенхэм» не только к перерыву поведет в счете, но и удержит победу (ничья в первом тайме и вырванная «шпорами» победа во втором тайме менее вероятна с учетом кэфа 7.2). То есть исход действительно может быть непредсказуемым в данном матче.

Переключаемся на тоталы и сразу скажем: предлагается кэф 1.7 на то, что обе команды в основное время забьют, кэф 3.95 на то, что забивать будет только «Челси», кэф 5.8 на голы только от «Тоттенхэма» и кэф 12.0 на то, что счет так и не будет открыт (читай 0:0). Если о точных тоталах, то есть тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5, на которые предлагается коэффициент 1.86. На тотал меньше 1.5 можно зарядить с кэфом 3.35. С учетом того, что «Челси» в обороне играет вполне себе отменно, а в атаке у него традиционные проблемы, можно поставить на небольшой тотал. Но с учетом трансферов таких игроков, как Кулибали, есть вероятность, что со второго раза команда Томаса Тухеля уйдет с поля хотя бы с двумя забитыми голами в активе.

Можно также предсказать количество голов в основное время: на тотал не больше одного гола можно поставить с кэфом 3.55, на тотал в пределах 2-3 голов – с кэфом 1.96, на тотал от 4 до 6 голов – кэф 3.3. От 7 голов и больше – это уже событие с кэфом 40.0, что уже кажется фантастикой для старта АПЛ. Что касается того, кто забьет последний мяч, то за кэф 1.79 предлагается ставка на гол «Челси», за кэф 2.16 – гол «Тоттенхэма». Ну и 11.0 за вариант «никто» (т.е. нулевая ничья).

Ну и коротко о форах на матч. Нулевая фора «Челси» предлагается с кэфом 1.6, аналогичная фора «Тоттенхэма» с кэфом 2.24. О более крупных форах – есть (-1.5) для команды Тухеля с кэфом 3.9 и (+1.5) для команды Конте с кэфом 1.2. А вообще на победу «Челси» с разницей в 1 мяч можно поставить с кэфом 4.1, а на аналогичный триумф «Тоттенхэма» с кэфом 5.0.

Рекомендуемая ставка: ничья в первом тайме и победа «Челси» во втором тайме (кэф 5.4), тотал меньше 2.5 (кэф 1.86)

В первых своих матчах команды сыграли по-разному: «Челси» с трудом взломал оборону «Эвертона», а «Тоттенхэм» нанес разгромное поражение «Саутгемптону». Но вряд ли у «Тоттенхэма» получится точно так же пробить оборону «Челси»: играть «синие» в обороне очень даже преуспели при Тухеле. Если в первом тайме они будут катать мяч и особо не преуспеют, то во втором тайме точно должны дожать команду Конте, ограничившись от силы двумя голами.

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Где смотреть Челси – Тоттенхэм

Где смотреть матчи АПЛ