Артета о 2:0 с «Кристал Пэлас»: «В первые полчаса «Арсенал» играл великолепно. Но было немало аспектов, которые нужно улучшить»

Главный тренер высказался о победе над .

«Канониры» одержали победу со счетом 2:0 в 1-м туре .

«Самое главное – выиграть первый матч, обрести уверенность и импульс, а затем можно будет говорить о том, что нам нужно улучшить – честно говоря, сегодня таких аспектов было немало.

Салиба был великолепен сегодня вечером. То, как мы начали игру и сыграли в первые полчаса, было великолепно – мы должны были забить больше.

Нам пришлось играть не так, как мы хотели хотели, потому что «Пэлас» может поспособствовать этому. Чтобы победить здесь, нужно терпеть – мы сделали это, и это часть менталитета, который мы хотим развить – приезжать в такие места, как это, и побеждать», – сказал Артета.