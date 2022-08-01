Кристал Пэлас – Арсенал 5.08.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

Самый популярный, самый любимый в Европе футбольный чемпионат возвращается на газоны. Стартует сезон Английской Премьер-Лиги 2022/2023. Вашему вниманию в первом туре предлагается встреча «Кристал Пэласа», который под руководством Патрика Виейра пошумел в минувшем сезоне, и многострадального «Арсенала», который вместе с Микелем Артетой предпримет еще одну попытку вернуть былую славу.

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Кристал Пэлас

В минувшем сезоне «Пэлас» занял 12-е место, потеряв слишком много очков в ничейных встречах (таковых оказалось 15 штук) и проиграв 12 матчей, хотя все было в руках команды Виейра. Команда все же показала неплохую игру с точки зрения тактики и эстетики, но здесь не фигурное катание – за волю к победе, технику и артистизм не добавляются ни голы, ни очки в турнирной таблице.

Трофеев этому клубу тоже не досталось, хотя полуфинал Кубка Англии, в котором они уступили «Челси», можно считать очень даже хорошим достижением. Но этот сезон будет писаться с чистого листа, как и всегда. Если говорить о трансферах, то кроме Криса Ричардса, перешедшего из «Баварии» за 12 млн. евро, вспомнить больше и некого.

Арсенал

«Арсенал» опять пролетел мимо Лиги чемпионов УЕФА, но в этот раз хотя бы не остался без еврокубков, выйдя в Лигу Европы с 5-го места. В Кубке Англии ему было суждено попасть на «Ноттингем Форест», который в этом сезоне наконец-то сыграет в АПЛ, и от него с треском вылететь. В Кубке Лиги они проиграли в полуфинале «Ливерпулю». Удастся ли им в этом сезоне избавиться от «достойных поражений» и начать выигрывать, покажет время.

Основным приобретением клуба считается перешедший из стана «Манчестер Сити» Александр Зинченко, которого оценили в 37 миллионов евро. Более того, его одноклубник Габриэл Жезус также стал игроком «Арсенала», и его переход высоко оценил Гранит Джака, сказавший, что Жезус прекрасно знает Премьер-лигу. Плюс еще стоит отметить перешедших Фабиу Виейра, Мэтта Тернера и Маркиньоса Оливейру: за всех этих пятерых клуб выложил 120 млн. фунтов.

А вот с Александром Ляказеттом клубу пришлось проститься, поскольку он ушел играть в «Лион», равно как и с Маттео Гендузи, купленным «Марселем» за 11 миллионов евро. Нуну Тавареш также ушел в «Марсель», но играть он будет на правах аренды и французы его выкупить у «Арсенала» не смогут.

Прогнозы

На этот матч 1-го тура АПЛ коэффициенты предоставлены конторой Лига Ставок. Оговоримся сразу, что на чемпионство «Арсенала» предлагается большой кэф 32.0, а на «Пэлас» и вовсе здоровенный 475. Вполне очевидно, что эти клубы и близко не рассматриваются в качестве серьезных сил в чемпионской гонке. Пример «Лестера» до сих пор остается необъяснимым исключением из правил.

Обзор кэфов на этот матч начнем, по традиции, с исхода встречи. Фаворитом в данном случае выглядит «Арсенал» с кэфом 1.83 на его победу. Ничья оценивается в виде кэфа 3.6, ну а с кэфом 4.2 можно поставить на успех «Пэласа». Если говорить об исходах отдельных таймов, то на выигранные «Арсеналом» таймы даются кэфы 2.44 и 2.15 соответственно, на ничейный исход в каждом из таймах – 2.19 и 2.6, а на победу «Пэласа» – 4.7 и 4.1. Если попытаться угадать исход первого тайма и матча, то можно поставить на победу «Арсенала» в первом тайме и весь выигранный матч с кэфом 2.75. Ну или на ничью в первом тайме и вырванную во втором тайме «канонирами» победу с кэфом 4.6 (остальные варианты менее вероятны).

Далее идут любимые многими тоталы. Если сделать ставку на исход с тоталом, то предпочтительным выглядит вариант победы «Арсенала» с тоталом больше 1.5 (кэф 2.21), при этом на тотал меньше 2.5 с победой «канониров» предлагается еще более высокий кэф 4.2. На победу с тоталом больше 2.5 зарядить можно с кэфом 2.85. Ничья с тоталом меньше 1.5 (читай 0:0) предлагается за 11.0, ничья с тоталом больше 1.5 (любая результативная) предлагается за 4.7. Ну а на победу «Пэласа» хотя бы с тоталом больше 1.5 дается кэф 5.6.

Судите сами, у кого больше шансов на успех. Если кто-то не рискнет угадать тотал и исход, то для таких игроков предлагаются ставки на общий тотал больше 1.5 (кэф 1.27), больше 2.5 (кэф 1.89) и больше 3.5 (кэф 3.10). Можно поставить также на общий тотал меньше 3.5 (кэф 1.3), меньше 2.5 (кэф 1.84) и меньше 1.5 (кэф 3.3). На то, что обе забьют, можно поставить с кэфом 1.82 (на противоположное событие дается кэф 1.92).

И коротко о форах. Нулевая фора «Арсенала» по итогам встречи предлагается с кэфом 1.34, а фора «Пэласа» – с кэфом 2.9. Фора (-1.5) в пользу «Арсенала» предлагается с кэфом 3.05, а похожая (+1.5) в пользу «Пэласа» идет с кэфом 1.31. К слову, нулевые форы по таймам предлагаются с другими кэфами: у «Пэласа» в первом тайме 2.55, во втором 2.59; у «Арсенала» 1.41 в первом тайме и 1.40 во втором.

Рекомендуемая ставка: ничья в первом тайме / победа «Арсенала» в матче (кэф 4.6).

Поскольку это только начало сезона, команды будут присматриваться друг к другу и вести разведку, больше занимаясь позиционными атаками. Им же надо будет и новичков задействовать как следует. Возможно, что «Кристал Пэлас» сможет продержаться первый тайм (ну как минимум не уступить в счете), но вот во втором «Арсенал» точно должен будет его дожать.

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Где смотреть Кристал Пэлас – Арсенал