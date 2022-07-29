«Оренбург» близок к 3-летнему контракту с хавбеком «Архентинос Хуниорс» Флорентином

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Президент «Оренбурга» рассказал о предстоящем трансфере клуба.

«Мы приобретаем полузащитника Флорентина из «Архентинос Хуниорс». Он подпишет контракт персональный, этим самым мы поставим точку в трансферной кампании. Контракт будет рассчитан на три года.

Все согласовано. В ближайшее время он пройдет медобследование в Москве. Если правильно до меня довели информацию, то пройдет медобследование 30 июля, когда и будет в Москве. Наверное, медкомиссию будет проходить на следующей неделе. Затем он прибудет в Оренбург, где подпишет личный контракт», – сказал Василий Еремякин.

Статистика 23-летнего аргентинца – здесь.

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