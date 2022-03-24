Президент «Оренбурга» о расширении РПЛ и моратории на вылет: «Предложение не учитывает интересы всех участников процесса. Междусобойчик такой»

Теги премьер-лига Россия РФС Олимп-ФНЛ Оренбург ТАСС Василий Еремякин Футбол

Президент «Оренбурга» поддержал решение РФС не вводить мораторий на вылет из РПЛ.

Также Российский футбольный союз не принял предложение по расширению РПЛ до 18 команд. Аппарату организации совместно РПЛ и Олимп-ФНЛ было дано поручение подробнее изучить вопрос ротации клубов между лигами.

«На сегодняшнем заседании президиума ФНЛ руководитель лиги проинформировал нас о решениях исполкома вне повестки.

Российский футбол не замыкается только на Премьер-лиге, и поэтому мне кажется, что это совершенно мудрое решение. Мне кажется, что то предложение, с которым выступила лига, не учитывает интересы всех участников этого процесса. Это междусобойчик такой.

Допускаю, что в нашей жизни что-то может поменяться, в таком случае может быть приемлем вариант с 18 командами в РПЛ. Но в любом случае из ФНЛ две команды должны выходить напрямую, а еще две – играть стыковые матчи», – заявил Василий Еремякин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные