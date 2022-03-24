Президент «Оренбурга» о расширении РПЛ и моратории на вылет: «Предложение не учитывает интересы всех участников процесса. Междусобойчик такой»

Президент поддержал решение не вводить мораторий на вылет из РПЛ.

Также Российский футбольный союз не принял предложение по расширению РПЛ до 18 команд. Аппарату организации совместно РПЛ и было дано поручение подробнее изучить вопрос ротации клубов между лигами.

«На сегодняшнем заседании президиума ФНЛ руководитель лиги проинформировал нас о решениях исполкома вне повестки.

Российский футбол не замыкается только на Премьер-лиге, и поэтому мне кажется, что это совершенно мудрое решение. Мне кажется, что то предложение, с которым выступила лига, не учитывает интересы всех участников этого процесса. Это междусобойчик такой.

Допускаю, что в нашей жизни что-то может поменяться, в таком случае может быть приемлем вариант с 18 командами в . Но в любом случае из ФНЛ две команды должны выходить напрямую, а еще две – играть стыковые матчи», – заявил Василий Еремякин.